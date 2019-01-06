Son Dakika Haberleri: Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Brezilya'nın kuzeybatısında yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Brezilya'nın kuzeybatısında yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:55 

Brezilya, Ekonomi
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