Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Brezilya'nın kuzeybatısında yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Brezilya
'nın kuzeybatısında yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:55
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