Son Dakika Haberleri: Brezilya'da 7 katlı bina çöktü 1 ölü
Son Dakika Güncel Brezilya'da 7 katlı bina çöktü 1 ölü

Brezilya'da 7 katlı bina çöktü 1 ölü

1 saat önce

Brezilya'da 7 katlı bina çöktü 1 ölüBrezilya, (DHA) ? Brezilya'da 7 katlı bir bina çöktü.

Brezilya'da 7 katlı bina çöktü 1 ölü

Brezilya, (DHA) ? Brezilya'da 7 katlı bir bina çöktü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi de yaralandı.

Fortaleza kentinde bulunan Dionisio Torres bölgesinde bir bina çöktü. Yetkililerin yaptığı açıklamada, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı belirtildi. Olayda hayatını kaybeden kişinin 30 yaşlarında olduğu ve olay sırasında çöken binanın yanında bulunan dükkanda alışveriş yapmakta olduğu bildirildi. Ayrıca, olay sırasında binada yaklaşık 18 kişinin bulunduğuna yer verildi.

Brezilya'da 7 katlı bina çöktü 1 ölü

Brezilya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:59 Kaynak: DHA
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