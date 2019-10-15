Son Dakika Haberleri: Brezilya'da 7 katlı bina çöktü
Son Dakika Güncel Brezilya'da 7 katlı bina çöktü

Brezilya'da 7 katlı bina çöktü

1 saat önce

RIO DE Brezilya'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi.

Brezilya'da 7 katlı bina çöktü, System.String[]

RIO DE Brezilya'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, Forteleza kentinin lüks mahallelerinden birinde 7 katlı bir binanın çöktüğünü, binanın enkazında 1 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

İtfaiye yetkilisi Cleyton Bezerra, enkazdan 10 kişinin yaralı kurtarıldığını, 9 kişinin daha enkaz altında olabileceğini belirtti.

Bezerra, binanın bazı kısımlarında halen çökme tehlikesi bulunması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü söyledi.

İtfaiye sözcüsü Romario Fernandes, arama kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini ifade etti.

Enkaz altında kalan kişilerden ikisinin, yakınlarıyları cep telefonuyla iletişime geçtiği öğrenildi.

Brezilya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
İletişim Başkanı Altun'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz Üniversite kampüsünde kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen adam gözaltına alındı BM Güvenlik Konseyi, Türkiye gündemiyle ikinci kez toplanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 22:56:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da 7 katlı bina çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]