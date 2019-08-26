Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Adalet Bakanına destek gösterisi
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Brezilya'da Adalet Bakanına destek gösterisi

1 saat önce

RIO DE Brezilya'da binlerce kişi "Araba Yıkama Operasyonu" olarak bilinen yolsuzluk soruşturmasını yürüten Adalet Bakanı Sergio Moro'ya destek için gösteri düzenledi.

Brezilya'da Adalet Bakanına destek gösterisi, System.String[]

RIO DE Brezilya'da binlerce kişi "Araba Yıkama Operasyonu" olarak bilinen yolsuzluk soruşturmasını yürüten Adalet Bakanı Sergio Moro'ya destek için gösteri düzenledi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde toplanan binlerce gösterici, soruşturmayı yürütürken yetkisini kötüye kullandığı iddialarıyla karşı karşıya kalan Adalet Bakanı Moro'yu destekleyen pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

The Intercept haber sitesinde yayımlanan haberde, devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan, eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ve çok sayıda siyasetçinin yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı, "Araba Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı idare eden Moro'nun, davada görev alan savcıları mahkeme sürecinde yönlendirdiği iddia edilmişti.

O dönem yargıç olan Moro'nun, 1 Ocak 2019 'da göreve başlayan Jair Bolsonaro'nun hükümetinde adalet bakanlığı görevini kabul etmesi, yürüttüğü yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının siyasi motivasyonla yapıldığına yönelik iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise "davayı uygunsuz biçimde idare ettiği" iddialarına karşı Moro'yu desteklediğini açıklamıştı.

Brezilya, Araba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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