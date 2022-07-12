Araç kapısına çarpan motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir motosiklet sürücüsü, park halindeki araç kapısının aniden açılmasıyla savrularak o esnada yoldan geçen kamyonun altına sürüklendi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki Serrana bölgesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir motosiklet, park halinde bulunan bir aracın aniden açılan kapısına çarptı. Kazanın etkisiyle yola savurulan motosiklet sürücüsü, o esnada yanından geçen kamyonun altında kaldı. Motosiklet sürücüsünü fark eden kamyon şoförü hemen aracı durdurdu. Kendi imkanlarıyla kamyonun altından çıkmaya çalışan şahsa birçok kişi yardım etti. Kamyonun geri manevrasıyla kurtulan motosiklet sürücüsü kazadan hafif yaralarla kurtuldu ve hastaneye sevk edildi.

(Muhammed Rabah/İHA)