Brezilya'da arazi yasa tasarısını protesto eden yerlilere polis müdahale etti - Son Dakika

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da yerlilerin atalarından miras kalan arazileri üzerindeki korumanın kaldırılmasının yolunu açan yasa tasarısını protesto eden göstericilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Yüzlerce yerli, bugün de söz konusu tasarının reddedilmesi için geleneksel kıyafetleri ve ellerindeki yaylarla, dans edip şarkılar söyleyerek Kongre'ye yürüdü.

Bir grup kadının polislere gül dağıttığı gösteriler sırasında bazı protestocuların attığı oklar bir polis memurunun bacağından yaralanmasına neden oldu. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Yerliler, 2 haftadır süren protestolarında arazileri üzerindeki mevcut haklarından mahrum bırakacak herhangi bir yasa değişikliğine karşı olduklarını ifade ediyor.

Kongre komitesi, arazi yasa tasarısını dün geç saatlerde onaylayarak Kongre tarafından oylanmasının önünü açmıştı.

Brezilya'daki yerli hakları aktivistleri, tasarının askeri diktatörlük döneminde atalarının topraklarından sürülen yerlileri kapsam dışında bırakabileceği konusunda uyardı.

Aktivistler, yıllar önce sürülen yerlilerin söz konusu arazilerdeki mülkiyet haklarını kanıtlamak için resmi belgelere sahip olmayabileceği bilgisini paylaştı.

Arazileriyle ilgili gerekli belgelere sahip olmayan yerlilerin, atalarından miras kalan arazileri kaybetme riskiyle karşı karşıya oldukları belirtiliyor.