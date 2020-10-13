Brezilya'da artan Kovid-19 vakaları - Son Dakika

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Kurtarıcı İsa Heykeli

Kurtarıcı İsa Heykeli ve çevresinde vakit geçiren insanlar

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen vatandaşlar, günlük yaşamlarında maske takarak kentin simgelerinden Kurtarıcı İsa Heykeli ve çevresinde vakit geçirdi. Son 24 saatte vaka sayısı 12 bin 342 artarak 5 milyon 94 bin 979'a, ölü sayısı 290 artarak 150 bin 506'ya yükseldi.