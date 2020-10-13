Brezilya'da artan Kovid-19 vakaları - Son Dakika

Brezilya'da artan Kovid-19 vakaları
13.10.2020 11:51
Şehirden genel manzara detayları Kurtarıcı İsa Heykeli Kurtarıcı İsa Heykeli ve çevresinde vakit geçiren insanlar Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen vatandaşlar, günlük yaşamlarında maske takarak kentin simgelerinden Kurtarıcı İsa...
Şehirden genel manzara detayları
Kurtarıcı İsa Heykeli
Kurtarıcı İsa Heykeli ve çevresinde vakit geçiren insanlar
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen vatandaşlar, günlük yaşamlarında maske takarak kentin simgelerinden Kurtarıcı İsa Heykeli ve çevresinde vakit geçirdi. Son 24 saatte vaka sayısı 12 bin 342 artarak 5 milyon 94 bin 979'a, ölü sayısı 290 artarak 150 bin 506'ya yükseldi.
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