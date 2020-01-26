Brezilya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kayması 30 can aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kayması 30 can aldı - Son Dakika Dünya

Brezilya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kayması 30 can aldı

6 saat önce

Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Brezilya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kayması 30 can aldı, System.String[]

Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.


Sivil Savunma yetkilileri, aşırı yağışların Minas Gerais eyaletini 48 saattir etkisi altına aldığını açıkladı.

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Minas Gerais, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:43 
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