Brezilya'da Aşırı Yağışlar 7 Can Aldı

SAO Brezilya'da aşırı yağışlar, Sao Paulo kentinde ve çevresinde 7 kişinin ölümüne yol açtı.

SAO Brezilya'da aşırı yağışlar, Sao Paulo kentinde ve çevresinde 7 kişinin ölümüne yol açtı.



Sao Paulo itfaiyesinden yapılan açıklamada, Ribeirao Pires'de aşırı yağışlar nedeniyle çöken bir evde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Tamanduatei Nehri'nin taşması sonucu 2, Sao Bernardo do Campo'da da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Bölgeyi dün gece etkisi altına alan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.

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