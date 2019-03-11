Brezilya'da Aşırı Yağışlar 7 Can Aldı
13 dakika önce
SAO Brezilya'da aşırı yağışlar, Sao Paulo kentinde ve çevresinde 7 kişinin ölümüne yol açtı.
SAO Brezilya'da aşırı yağışlar, Sao Paulo kentinde ve çevresinde 7 kişinin ölümüne yol açtı.
Sao Paulo itfaiyesinden yapılan açıklamada, Ribeirao Pires'de aşırı yağışlar nedeniyle çöken bir evde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tamanduatei Nehri'nin taşması sonucu 2, Sao Bernardo do Campo'da da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bölgeyi dün gece etkisi altına alan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:56 Kaynak: AA
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