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Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 64'e çıktı
6 saat önce
Brezilya'nın güneydoğusunda geçen haftadan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 64'e çıktı.
Brezilya'nın güneydoğusunda geçen haftadan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 64'e çıktı.
Brezilyalı yetkililer, aşırı yağışların Minas Gerais, Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:17
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