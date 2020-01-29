Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 64'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 64'e çıktı - Son Dakika Dünya

Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 64'e çıktı

6 saat önce

Brezilya'nın güneydoğusunda geçen haftadan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 64'e çıktı.

Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 64'e çıktı, System.String[]

Brezilya'nın güneydoğusunda geçen haftadan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 64'e çıktı.


Brezilyalı yetkililer, aşırı yağışların Minas Gerais, Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını bildirdi.

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Minas Gerais, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:17 
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