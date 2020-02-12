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Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması anı kamerada
6 saat önce
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Osasco kentinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının meydana geldiği anlar kameralara yansıdı
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Osasco kentinde aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının meydana geldiği anlar kameralara yansıdı.
Evleri toprak altında kalan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:00
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