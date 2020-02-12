Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması anı kamerada

Brezilya 'nın Sao Paulo eyaletindeki Osasco kentinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının meydana geldiği anlar kameralara yansıdıView on euronews

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