Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması anı kamerada - Son Dakika Dünya

Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması anı kamerada

6 saat önce

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Osasco kentinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Osasco kentinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının meydana geldiği anlar kameralara yansıdıView on euronews

Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması anı kamerada

Sao Paulo, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:06 
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