Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Banka Soygununda 11 Şüpheli Öldürüldü

Brezilya'da Banka Soygununda 11 Şüpheli Öldürüldü

1 saat önce

SAO Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde iki bankaya yönelik soygun girişimi esnasında 11 şüpheli öldürüldü.

Brezilya'da Banka Soygununda 11 Şüpheli Öldürüldü, System.String[]
SAO Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde iki bankaya yönelik soygun girişimi esnasında 11 şüpheli öldürüldü.

Eyalet polisinin yaptığı açıklamada Guararema kentinde iki bankaya silahlı 25 kişi tarafından düzenlenen soygun sırasında olay yerine gelen polisle soyguncular arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmada 11 şüphelinin öldürüldüğü, 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis çatışmanın ardından çok sayıda silah, tabanca ve patlayıcı ele geçirdi.

Çatışma sırasında şüphelilerden bazılarının kaçtığı belirtildi.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, düzenledikleri "başarılı operasyon" nedeniyle polis memurlarını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:58 Kaynak: AA

Brezilya, Güncel
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