Brezilya'da Banka Soygununda 11 Şüpheli Öldürüldü
1 saat önce
SAO Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde iki bankaya yönelik soygun girişimi esnasında 11 şüpheli öldürüldü.
SAO Brezilya
'nın Sao Paulo
eyaletinde iki bankaya yönelik soygun girişimi esnasında 11 şüpheli öldürüldü.
Eyalet polisinin yaptığı açıklamada Guararema kentinde iki bankaya silahlı 25 kişi tarafından düzenlenen soygun sırasında olay yerine gelen polisle soyguncular arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Çatışmada 11 şüphelinin öldürüldüğü, 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis
çatışmanın ardından çok sayıda silah, tabanca ve patlayıcı ele geçirdi.
Çatışma sırasında şüphelilerden bazılarının kaçtığı belirtildi.
Sao Paulo Valisi Joao Doria, düzenledikleri "başarılı operasyon" nedeniyle polis memurlarını kutladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:58 Kaynak: AA
Canlı Yayında Silahlı Soygun! Konukları ve Sunucuyu Soyup Kaçtılar
Çarpışma'da Şoke Eden Final! Kadir Adalı'nın Üzerine Kurşun Yağdı
Sayım Biten İlçelerde Hangi Partiye Kaç Oy Yazıldı? İşte Son Durum
Son Dakika! AK Parti, Büyükçekmece'deki Usulsüzlüğü Gerekçe Göstererek İstanbul'da Seçimin İptalini İstedi