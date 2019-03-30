Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Baraj Çöktü

Brezilya'da Baraj Çöktü

46 dakika önce

Brezilya'da kil ve kum tutması için inşa edilen bir baraj şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü.

Brezilya'da Baraj Çöktü, System.String[]
Brezilya'da kil ve kum tutması için inşa edilen bir baraj şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Brezilya'nın Rondonia eyaletinde kil ve kum tutması için inşa edilen bir baraj çöktü. Barajın yıkılmasına neden olan su taşkınları, bölgede bulunan birkaç köprüyü de yıktı. İlk belirlemelere göre, şiddetli yağış nedeniyle barajın çöktüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı, barajın yıkıldığı bölgede yaşayan yaklaşık 300 kişi ile tüm bağlantıların koptuğu belirtildi. Barajdan sorumlu olan MetalMig şirketi, barajda sadece su ve kilin olduğunu, ağır metallerin bulunmadığını ve ekosisteme zarar verecek herhangi bir maddenin bulunmadığını belirtti.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:46 Kaynak: İHA

Brezilya, Güncel
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