Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Baraj Çöktü: 200 Kişiden Haber Alınamıyor

Brezilya'da Baraj Çöktü: 200 Kişiden Haber Alınamıyor

42 dakika önce

- Brezilya'da baraj çöktü: 200 kişiden haber alınamıyorSAO PAULO - Brezilya'da bir barajın çökmesi sonucu bölgedeki yaklaşık 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

- Brezilya'da baraj çöktü: 200 kişiden haber alınamıyor

SAO PAULO - Brezilya'da bir barajın çökmesi sonucu bölgedeki yaklaşık 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Brumadinho kasabasının sular altında kaldığı ve bölgedeki 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatılırken, barajın çökmesine bir madencilik şirketi tarafından yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Brezilya, 3. Sayfa
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