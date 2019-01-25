Brezilya'da Baraj Çöktü: Can Kayıpları Var !
1 saat önce
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü.
Brezilya
'nın Minas Gerais
eyaletinde bir baraj çöktü. Barajın yakınındaki kasaba sular altında kalırken, olayda ölenler olduğu belirtildi.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir barajda çökme yaşandı. Baraj yakınlarındaki Brumadinho kasabası sular altında kaldı. Barajın çöktüğü Minas Gerais'in itfaiye sözcüsü, "Aldığımız ilk bilgilere göre, birkaç kurbanın olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Barajın çökmesine ise madencilik şirketi Vale tarafından bölgede yürütülen bir çalışmanın yol açtığı kaydedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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