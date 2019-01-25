Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Baraj Çöktü: Ölenler Var

Brezilya'da Baraj Çöktü: Ölenler Var

1 saat önce

Brezilya'da bir barajın çöktüğü ve olayda hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.

Brezilya'da Baraj Çöktü: Ölenler Var, System.String[]
Brezilya'da bir barajın çöktüğü ve olayda hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Yerel basında yer alan haberlerde olay sonucu çok fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Baraj yakınlarındaki Brumadinho kasabasının sular altında kalmasından korkulduğu belirtildi. Barajın çöktüğü Minas Gerais'in itfaiye sözcüsü ise, "Aldığımız ilk bilgilere göre, birkaç kurbanın olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Barajın çökmesine ise bir madencilik şirketi tarafından bölgede yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi. - SAO PAULO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Minas Gerais, Brezilya, 3. Sayfa
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