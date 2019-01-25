Brezilya'da Baraj Çöktü, Ölü Olduğu Düşünülüyor
49 dakika önce
- Brezilya'da baraj çöktü, ölü olduğu düşünülüyorSAO PAULO - Brezilya'da bulunan bir barajın çöktüğü ve barajın yakınlarındaki bir kasabanın büyük bir kısmının durumdan etkilendiği kaydedildi.
- Brezilya
'da baraj çöktü, ölü olduğu düşünülüyor
SAO PAULO - Brezilya'da bulunan bir barajın çöktüğü ve barajın yakınlarındaki bir kasabanın büyük bir kısmının durumdan etkilendiği kaydedildi. Gelen ilk açıklamada ölülerin olduğu belirtildi.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais
eyaletinde bir baraj çöktü. Henüz resmi açıklama yapılmamasına karşın yerel basında yer alan haberlerde olay sonucu çok fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Öte yandan haberlerde baraj yakınlarındaki Brumadinho kasabasının sular altında kalmasından korkulduğu belirtildi. Barajın çöktüğü Minas Gerais'in itfaiye sözcüsü ise, "Aldığımız ilk bilgilere göre, birkaç kurbanın olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Barajın çökmesine ise madencilik şirketi Vale tarafından bölgede yürütülen bir çalışmanın yol açtığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:43 Kaynak: İHA
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