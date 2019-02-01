Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 110'a Yükseldi

Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 110'a Yükseldi

31 dakika önce

Brezilya'da meydana gelen baraj faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi.

Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 110'a Yükseldi, System.String[]
Brezilya'da meydana gelen baraj faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde, atık demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan bir barajın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Yetkililer, barajın çöktüğü 25 Ocak Cuma gününden beri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, çalışmalarda biraz daha zor bir aşamaya geçildiğini belirtti. Toprak altında kalan herkese ulaşmanın mümkün olmadığını belirten yetkililer, ölü sayısının daha da artacağından endişe ettiklerini aktardı. Arama çalışmalarının şiddetli yağışlar nedeniyle dün kesintiye uğradığı belirtildi.

Öte yandan yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini emretmişti. - BRASILIA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Minas Gerais, Brezilya, 3. Sayfa
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