Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 121'e Yükseldi
17 dakika önce
Brezilya'da maden atık barajının çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.
Brezilya
'da maden atık barajının çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.
Brezilya'nın Minas Gerais
eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının çökmesi nedeniyle yaşanan faciada ölü sayısı 115'ten 121'e yükseldi. Kurtarma çalışmalarının 9. gününde, 226 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Bugüne kadar yürütülen çalışmada hayatını kaybeden 93 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ifade edildi.
Çamur 20 metre seviyesine ulaştı İtfaiye
sözcüsü Pedro
Aihara yaptığı açıklamada, baraj çökmesiyle etrafı kaplayan çamurun bazı bölgelerde 20 metre yüksekliğe ulaştığını, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti. - BRASILIA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:45 Kaynak: İHA
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