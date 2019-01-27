Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 34'e Yükseldi

Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 34'e Yükseldi

6 dakika önce

– Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldı, 300 civarı kişi halen kayıp.

Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 34'e Yükseldi, System.String[]
– Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldı, 300 civarı kişi halen kayıp.

Minas Gerais itfaiye teşkilatı, demir cevheri madeninin atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 23 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaklaşık 300 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu. Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Madencilik şirketi yetkilileri ise çökme sırasında olay yerinde çoğu işçi 427 kişinin olduğunu duyurmuştu. - Brezilya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

Dünya
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