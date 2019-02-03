Son Dakika Haberleri: Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı

1 saat önce

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı, System.String[]
Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:00 

Ekonomi
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