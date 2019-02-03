Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı
1 saat önce
Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.
Brezilya
'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:00
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