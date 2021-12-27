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Brezilya'da barajlar taştı: 20 bini aşkın insan evsiz kaldı - Son Dakika

Brezilya'da barajlar taştı: 20 bini aşkın insan evsiz kaldı

27.12.2021 09:50
Brezilya'da barajlar taştı: 20 bini aşkın insan evsiz kaldı

Brezilya'da aşırı yağış ile birlikte barajların taşması sonrasında felaket yaşandı. İlk belirlemelere göre 20 bin kişi evsiz kalırken, sel suları 2 metrelik dalgalar yarattı.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde aşırı yağış barajların taşmasına sebep oldu. Vitoria da Conquista şehri yakınlarındaki Verruga nehrinde bulunan Igua barajı taştı. Hafta sonu yaşanan olay ile birlikte yüzbinlerce insan tahliye edilirken pazar günü ise 100 kilometre uzaktaki Jussiape'de sel suları yükseldi.

Yetkililer bölgede yaşayanlara, "Yüksek alanlara kaçın" uyarısında bulundu. Resmi makamlar olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken, binlerce evin sular altında kaldığı kaydedildi.

DALGALAR 2 METREYE ÇIKTI

Köprü ve yolların hasar gördüğünü aktaran yetkililer 200 bin kişinin yaşadığı Itabuna kentinin de etkilendiğini duyurdu. Evlerinde mahsur kalan çok sayıda insanı kurtarma çalışmaları devam ederken Reuters'a konuşan bölge sakinleri, "Tam bir çılgınlık, dalgalar 2 metreye ulaştı" açıklamasını yaptı.

Bahia valisi Rui Castro, en az 400 bin insanın sel felaketinden etkilendiğini açıklarken, "Binlerce insan evlerini terk etti. Sular bir, iki hatta bazı bölgelerde 3 metre yükseldi" dedi. Alman Bild gazetesi ise en az 20.000 insanın yaşanan olayların ardından evsiz kaldığını duyurdu.

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Sel Afeti, Brezilya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da barajlar taştı: 20 bini aşkın insan evsiz kaldı - Son Dakika
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