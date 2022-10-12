- Brezilya'da barda 2 kişi öldürüldü, cinayet esnasında kimse kıpırdamadı

BRASILIA - Brezilya'da bir barda meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, o esnada hiçbir müşterinin olayı engellemeye çalışmaması dikkat çekti.

Brezilya'nın Colombo şehrindeki bir bara saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde bara gelen silahlı bir şahsın müşterilere ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. O esnada olay yerindeki diğer müşterilerin duruma kayıtsız kalması ise dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırganın kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polis saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Ayrıca polis tarafından yapılan açıklamada, kurbanlardan birinin daha önce uyuşturucu kullanmaktan tutuklandığı ve cinayetin sebebinin de uyuşturucu kaçakçılığı olabileceği belirtildi.