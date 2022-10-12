Brezilya'da barda 2 kişi öldürüldü, cinayet esnasında kimse kıpırdamadı - Son Dakika
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Brezilya'da barda 2 kişi öldürüldü, cinayet esnasında kimse kıpırdamadı

12.10.2022 17:58

- Brezilya'da barda 2 kişi öldürüldü, cinayet esnasında kimse kıpırdamadı Brezilya'da bir barda meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, o esnada hiçbir müşterinin olayı engellemeye çalışmaması dikkat çekti.

- Brezilya'da barda 2 kişi öldürüldü, cinayet esnasında kimse kıpırdamadı

BRASILIA - Brezilya'da bir barda meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, o esnada hiçbir müşterinin olayı engellemeye çalışmaması dikkat çekti.

Brezilya'nın Colombo şehrindeki bir bara saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde bara gelen silahlı bir şahsın müşterilere ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. O esnada olay yerindeki diğer müşterilerin duruma kayıtsız kalması ise dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırganın kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polis saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Ayrıca polis tarafından yapılan açıklamada, kurbanlardan birinin daha önce uyuşturucu kullanmaktan tutuklandığı ve cinayetin sebebinin de uyuşturucu kaçakçılığı olabileceği belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Brezilya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'da barda 2 kişi öldürüldü, cinayet esnasında kimse kıpırdamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da barda 2 kişi öldürüldü, cinayet esnasında kimse kıpırdamadı - Son Dakika
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