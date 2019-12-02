Son Dakika Haberleri: Brezilya'da binlerce kişinin katıldığı partide izdiham: 9 ölü, 20 yaralı
Son Dakika Güncel Brezilya'da binlerce kişinin katıldığı partide izdiham: 9 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Brezilya'da binlerce kişinin katıldığı partide izdiham: 9 ölü, 20 yaralı

6 saat önce

Brezilya'da polisten kaçan şüphelilerin binlerce kişinin katıldığı partinin yapıldığı sokağa girmesi ve polise ateş açması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Brezilya'da binlerce kişinin katıldığı partide izdiham: 9 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Brezilya'da polisten kaçan şüphelilerin binlerce kişinin katıldığı partinin yapıldığı sokağa girmesi ve polise ateş açması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Olay, Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis bölgesinde meydana geldi. Yerel medyaya konuşan yetkililer, polisin bir grup şüpheliyi kovaladığını, şüphelilerin ise motosikletle kaçarak yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir partinin bulunduğu sokağa giriş yaptığını açıkladı. İnsanları kalkan olarak kullanan şüpheliler, polise ateş açınca, binlerce kişi farklı yönlere doğru koşmaya başladı. Panik halindeki insanların birbirlerini ezerek sokaktan çıkmaya çalıştıkları olayda, 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin ateş açması

-İnsanların görüntüleri

-Kaçışan insanlar

-İzdihamdan görüntü


Sao Paulo, Brezilya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:49 Kaynak: DHA
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