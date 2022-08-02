Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı

Brezilya'nın Para eyaletine bağlı Sao Felix do Xingu kentinde bir baba, 1 yaşındaki oğlunu park halindeki motosikletin koltuğuna oturttuğu sırada hızla gelen araç motosiklete çarptı.

BABA VE OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Babanın hızla üzerlerine gelen aracı fark etmesi sonucu ikisi de son anda ölümden döndü. Baba ve oğlu kazayı yara almadan atlattı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, babanın oğlunu motosikletin koltuğuna oturttuğu sırada arkasına baktığı ve hızla üzerlerine gelen aracı fark ederek oğlunu ve kendisini son anda kenara çektiği görüldü.