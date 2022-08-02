Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı - Son Dakika
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Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı

02.08.2022 22:53

Brezilya'nın Sao Felix do Xingu kentinde bir baba ve oğlunun yanında durduğu park halindeki motosiklete araç çarptı. Babanın ani refleksi sayesinde 1 yaşındaki çocuk ölümden kıl payıyla kurtuldu.

Brezilya'nın Para eyaletine bağlı Sao Felix do Xingu kentinde bir baba, 1 yaşındaki oğlunu park halindeki motosikletin koltuğuna oturttuğu sırada hızla gelen araç motosiklete çarptı.

BABA VE OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Babanın hızla üzerlerine gelen aracı fark etmesi sonucu ikisi de son anda ölümden döndü. Baba ve oğlu kazayı yara almadan atlattı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, babanın oğlunu motosikletin koltuğuna oturttuğu sırada arkasına baktığı ve hızla üzerlerine gelen aracı fark ederek oğlunu ve kendisini son anda kenara çektiği görüldü.

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Kaynak: İHA

Brezilya, Tragger, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı - Son Dakika
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