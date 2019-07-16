Son Dakika Haberleri: Brezilya'da bir kadın, ayinde rahibi kürsüden itti
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Brezilya'da bir kadın, ayinde rahibi kürsüden itti

9 saat önce

Brezilya'da bir kadın konuşma yapan rahibi kürsüden aşağıya itti.

Brezilya'da bir kadın, ayinde rahibi kürsüden itti, System.String[]
Brezilya'da bir kadın konuşma yapan rahibi kürsüden aşağıya itti.


Olay Brezilya'nın Sao Paulo kentinde meydana geldi. Brezilya'nın meşhur rahiplerinden Marcelo Rossi kürsüde yaklaşık 50 bin kişiye seslenirken sahneye fırlayan bir kadın tarafından kürsüden itildi. Ayin sosyal medyada da canlı yayınlanırken, rahibin düştüğü anlar saniye saniye görüntülendi. Rahibin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, rahibi iten kadın gözaltına alındı. Yetkililer, kadının 'bipolar bozukluk' tedavisi gördüğünü bildirdi.


Sao Paulo, Brezilya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:39 Kaynak: DHA
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