Brezilya'da Bir Okula Silahlı Saldırı: 8 Ölü

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var

Kocası Tarafından Öldürülen Kadının, Son Konuşması Ortaya Çıktı: Seni Hiçbir Zaman Koca Olarak Görmedim