Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı 1 ölü, 1 yaralı

28.07.2022 17:07
Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı 1 ölü, 1 yaralı

Brezilya'da bir otomobilin LPG tankının dolum sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Brezilya'da bir otomobilin LPG tankının dolum sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. İstasyondaki bir otomobilin LPG tankı, dolum sırasında bomba gibi patladı. Aracın parçaları havaya uçarken, istasyonun çatı kaplaması da yerle bir oldu. Aracın sürücüsü 67 yaşındaki Mario Magalhaes Penha patlamanın şiddetiyle savrulurken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ön yolcu kapısının yanında duran eşi Andreia Magalhaes ise yaralandı. Korkunç anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. - RIO DE JANEIRO

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Kaynak: İHA

Brezilya, Rio, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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