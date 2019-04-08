Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Bolsonaro'dan Çevre Konseyine "Neşter Vurma" Planı

Brezilya'da Bolsonaro'dan Çevre Konseyine "Neşter Vurma" Planı

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin ülkenin çevre denetim kurumunun bağımsız yapısını değiştirecek bir plan hazırlandığı ortaya çıktı.

Brezilya'da Bolsonaro'dan Çevre Konseyine
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin ülkenin çevre denetim kurumunun bağımsız yapısını değiştirecek bir plan hazırlandığı ortaya çıktı.

"Brezilya İklim Gözlemevi" adlı sivil toplum kuruluşunun yayımladığı belgelere göre, 1 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan Bolsonaro'nun geçiş ekibi, çevreyle ilgili onayları vermekle yetkili, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun temsil edildiği, bağımsız Ulusal Çevre Konseyinin (CONAMA) yerine daha dar ölçekli ve hükümetin doğrudan atadığı üyelerden oluşan bir kurulun getirilmesini öngören bir plan hazırladı.

Ekip hazırladığı strateji belgesinde CONAMA'nın "teknik olmaktan çok duygusal kararlar alan, ideolojik müdahaleye açık, kargaşaya yol açan bir kurum haline geldiği", "çevre konusundan gerçekliğin çok uzağında norm ve standartlar getirdiği" savunuldu.

Belgede daha hızlı ve etkili kararlar alınabilmesi için, 100 üyeden oluşan Konseyin yerine Çevre Bakanı başkanlığında, hükümetin doğrudan atadığı üyelerden oluşan dar kapsamlı bir kurulun getirilmesi önerildi.

Brezilya İklim Gözlemevi ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Konseyin yapısının değiştirilmesinin Amazon Ormanları'nın yüzde 60'ına ev sahipliği yapan ülkede orman kaybının artmasına ve atmosferdeki karbonu emerek emisyon artışını dengeleyen önemli bir kaynağın hızla kaybolmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Güney Amerika, Brezilya, Güncel
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