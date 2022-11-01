Bolsonaro'nun seçimi kaybettiği Brezilya'da kamyoncular ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Bolsonaro'nun seçimi kaybettiği Brezilya'da kamyoncular ortalığı savaş alanına çevirdi

01.11.2022 09:36

Brezilya'da pazar günü düzenlenen ve ülkenin sol görüşlü eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın zaferiyle sonuçlanan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminin ardından Jair Bolsonaro yanlısı kamyoncular ülkenin çeşitli bölgelerindeki yolları kapatarak protestolar düzenledi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimini kaybeden Jair Bolsonaro destekçisi kamyoncuların araçlarıyla otoyolları trafiğe kapatmasıyla başlayan protestolar ülke çapına yayıldı. Kamyoncuların otoyolları yarı veya tamamen kapatması nedeniyle yollarda uzun kuyruklar oluştuğu özellikle şehirler arası otobüs ulaşımının olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Pazar gecesi az sayıda kamyoncunun başlattığı, bazılarının askeri müdahale talep ettiği gösterilerin ülkenin 27 eyaletinden 20'sine yayıldığı ve pazartesi akşamına kadar ülke çapında yol kesme vakalarının 300'e ulaştığı belirtildi. Polisin şu ana kadar ikna yoluyla müdahale ettiği gösterilerde çok sayıda yolun açılmasına rağmen 200'den fazla noktada protestoların sürdüğü aktarıldı.

Bolsonaro'nun seçimi kaybettiği Brezilya'da kamyoncular yolları kapattı

Rio de Janeiro- Sao Paulo şehirleri arasında hizmet veren otobüs firmalarının güzergahtaki protestolar nedeniyle seferlerini iptal ettiği, bilet satışlarının yüzde 80 oranında düştüğü açıklandı.

YOLLARIN TRAFİĞE AÇILMASI TALİMATI

Brezilya Adalet Bakanı Anderson Torres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada protestoların güvenlik güçleri tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Anderson, "Yollardaki akışı normalleştirmek adına, gerekli olduğu takdirde, tüm muhtemel eylemler için personel takviyesi ve destek yöntemleri talimatını verdim" açıklamasında bulundu.

Bolsonaro'nun seçimi kaybettiği Brezilya'da kamyoncular yolları kapattı

Federal Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes de yaptığı açıklamada yolların açılması için güvenlik güçlerine bağlı bulundukları makamların takdirine bağlı olarak 'gerekli ve yeterli tüm tedbirlerin derhal alınması' çağrısında bulundu.

BOLSONARO SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bolsonaro ise seçim sonuçlarının açıklanmasının üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen hala sessizliğini bozmadı. Brezilya İletişim Bakanı Fabio Faria, seçimlerden önce ülkedeki seçim sistemini sıkça eleştiren ve yer yer seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğinin işaretini veren Bolsonaro'nun salı günü seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapacağını söyledi.

Bolsonaro'nun seçimi kaybettiği Brezilya'da kamyoncular yolları kapattı

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi 2 dönem yöneten sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50.9, Bolsonaro ise yüzde 49.1 oranında oy almıştı. Seçimi kaybeden Bolsonaro, ülkede 1985'te demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana ikinci dönemine seçilemeyen ilk devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolsonaro'nun seçimi kaybettiği Brezilya'da kamyoncular ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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