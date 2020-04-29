Brezilya'da Bolsonaro'nun önerdiği ismin polis şefi atanmasına yargıdan engel - Son Dakika

BUENOS Brezilya'da Yüksek Federal Mahkeme (STF) Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürlüğü için önerdiği Alexandre Ramagem'in atanmasını askıya aldı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, STF Hakimi Alexandre de Moraes, Bolsonaro'nun görevden aldığı Federal Emniyet Genel Müdürü Mauricio Valeixo'nun yerine önerdiği ve Bolsonaro ailesine yakınlığıyla bilinen Ramagem'in, bu makama atanmasını durdurdu.

Hakim Moraes'in, Valeixo'nun görevden alınması nedeniyle istifa eden ve Bolsonaro'yu emniyet teşkilatına müdahale etmekle suçlayan eski Adalet Bakanı Sergio Moro'nun açıklamalarına yer verdiği kararın gerekçesinde Ramagem'in Bolsonaro ailesine yakın olması ve bu durumun kamu yararı ilkesiyle örtüşmemesine yer verildi.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 2018'deki seçimlerde güvenliğinden sorumlu olan Ramagem'in, katıldığı bir yılbaşı partisinde Bolsonaro'nun oğlu Rio de Janiero Belediye Meclisi Üyesi Carlos Bolsonaro ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro hakkındaki soruşturma

STF Hakimi Celso de Mello, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürü Valeixo'yu görevden alması üzerine, teşkilata müdahale edildiğini savunarak geçen hafta istifa eden Adalet Bakanı Sergio Moro'nun iddialarının soruşturulmasına hükmetmişti.

Ülkede yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen Moro, Bolsonaro'nun, 2018 yılına kadar "Araç Yıkama" soruşturmasında kendisiyle yakın çalışan Federal Emniyet Genel Müdürü Valeixo'yu görevden almasının ardından 24 Nisan'da istifa etmişti.

Moro, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet genel müdürünün neden gösterilmeden görevden alınmasının müdahaleye vardığını belirterek, Bolsonaro'nun şahsi olarak teşkilat çalışanlarından bilgi almak ve istihbarat raporlarına erişmek istediğini söylemişti.

Bolsonaro da yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi almaya çalıştığı iddiasını reddederek, emniyet genel müdürünü görevden almanın hakkı olduğunu savunmuştu.

Brezilyalılar birçok kentte Moro'nun istifası ve Bolsonaro'nun ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasının ardından tencere ve tavalı protesto gösterisi yapmıştı.