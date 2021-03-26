Brezilya'da Butantan Ensitüsü, yerli Kovid-19 aşı adayı ButanVac'ın klinik deneyleri için başvuru yapacak - Son Dakika

BUENOS Brezilya'da Sao Paulo eyaletine bağlı biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli ButanVac aşısı için klinik deneylere başlamak istiyor.

Butantan Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, enstitünün kendi imkanlarıyla geliştirdiği aşı adayının 1'inci ve 2'nci faz klinik deneylere nisanda başlamak üzere Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumuna (ANVISA) başvuruda bulunacağı ve gönüllüler üzerinde yapılacak deneyler için pilot üretimin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, aşı adayının, Butantan Enstitüsünün ana üretici ve toplam üretim kapasitesinin yüzde 85'ine sahip olduğu bir uluslararası birliğin girişimi olduğu ve başarılı olması durumunda aşının Brezilya ile düşük ve orta gelirli ülkelere tedarik etmenin hedeflendiği ifade edildi.

Klinik testlerden olumlu sonuç elde edilmesiyle ButanVac'ın herhangi bir ihracata gerek duyulmaksızın Brezilya'da üretileceği bildirilen açıklamada, Butantan Enstitüsü Klinik Araştırma Direktörü Ricardo Palacios'un, "ButanVac'ı nasıl üreteceğimizi biliyoruz, bunun için yeterli teknolojiye sahibiz ve inaktif aşıların Kovid-19'a karşı etkili olduğunu biliyoruz. Böyle kritik bir dönemde ihtiyacımız olan şey daha fazla aşı sağlayabilmek." ifadelerine yer verildi.

ButanVac, CoronaVac'ın üretimini etkilemeyecek

Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının Brezilya'da üretimi için iş birliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, ButanVac'ın geliştirilmesinin, CoronaVac'ın mevcut üretimini etkilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Butantan Enstitüsü Başkanı Dima Covas, CoronaVac'ın üretiminden elde edilen bilgiler sayesinde ButanVac'ın geliştirildiğini söyledi.

Covas, ButanVac'ın klinik deneyleri geçmesi durumunda yıl sonuna kadar üretilip kullanıma hazır olacağını, toplu üretimin mayıs ayında başlayabileceğini kaydetti.