Brezilya'da cezaevinde isyan: 2 gün içerisinde en az 55 mahkum hayatını kaybetti
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Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki bir cezaevi yerleşkesinde en az 40 mahkum boğulmuş halde ölü olarak bulundu. Aynı cezaevinde, bir gün önce ziyaret saatinde mahkumlar arasında çıkan kavgada boğulup bıçaklanan 15 kişi yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:08
Brezilya'nın Amazonas eyaletine bağlı Manaus kentindeki bir cezaevi yerleşkesinde en az 40 mahkum boğulmuş halde ölü olarak bulundu. Aynı cezaevinde, bir gün önce ziyaret saatinde mahkumlar arasında çıkan kavgada boğulup bıçaklanan 15 kişi yaşamını yitirmişti.
Yetkililer, büyük ölçüde uyuşturucu çetelerinin kontrolünde bulunan cezaevi yerleşkesinde olayların daha da büyümemesi için özel kuvvetlerin sevk edildiğini açıkladı. Eyalet hapishanelerinden sorumlu yetkili Albay Marcus Vinicius Oliveira de Ameida, dört cezaevinde durumun kontrol altına alındığını ve firarları engellemek için polis helikopterleriyle desteklenmiş ekiplerin bölgedeki kontrollerini sürdürdüğünü belirtti.
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