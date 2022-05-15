Brezilya'da, Çocuk Akut Hepatit Vakalarını Takip Etmek İçin Tıbbi Durum Merkezi Kuruldu - Son Dakika
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Brezilya'da, Çocuk Akut Hepatit Vakalarını Takip Etmek İçin Tıbbi Durum Merkezi Kuruldu

15.05.2022 11:23
Brezilya'da, Çocuk Akut Hepatit Vakalarını Takip Etmek İçin Tıbbi Durum Merkezi Kuruldu

Brezilya Sağlık Bakanlığı, "Nedeni bilinmeyen akut hepatitten sorumlu etiyolojik ajanın belirlenmesine yönelik uluslararası çabaya katkıda bulunmak" amacıyla özel durum merkezi kurulduğunu bildirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, "Nedeni bilinmeyen akut hepatitten sorumlu etiyolojik ajanın belirlenmesine yönelik uluslararası çabaya katkıda bulunmak" amacıyla özel durum merkezi kurulduğunu bildirdi.

SAO PAULO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya hükümeti Cumartesi günü Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nden uzmanlarla birlikte çocuklarda akut hepatit vakalarını izleyecek ve araştıracak bir özel durum merkezi kurulduğunu açıkladı. Devlet haber ajansı Agencia Brasil'in Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Gözetim Sekreterliği'ne dayandırdığı habere göre; Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso ve Pernambuco eyaletlerinde en az 44 akut hepatit vakası bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "(Durum merkezinin) amacı, nedeni bilinmeyen akut hepatitten sorumlu etiyolojik ajanın belirlenmesine yönelik uluslararası çabaya katkıda bulunmaktır" denildi. Salı günü, Dünya Sağlık Örgütü'nün talebi üzerine Brezilyalı sağlık yetkilileri, İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Portekiz, İspanya, Kolombiya ve Arjantin'den temsilcilerle hastalıkla ilgili görüşmelerde bulunmak için biraraya geldi. Durum merkezi, tüm Brezilya'daki doktorlar tarafından kullanılabilmesi amacıyla konuyla ilgili bilgi ve önerilerin tek bir yerde toplanması için tasarlandı.

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Sağlık Bakanlığı, Sao Paulo, Brezilya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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