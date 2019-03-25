Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Çöken Baraj

Brezilya'da Çöken Baraj

46 dakika önce

RIO DE Brezilya'da ocak ayında maden atık barajının çöktüğü Minas Gerais eyaletinde 93 kişiden hala haber alınamazken, ölü sayısı 212'ye yükseldi.

Brezilya'da Çöken Baraj, System.String[]
RIO DE Brezilya'da ocak ayında maden atık barajının çöktüğü Minas Gerais eyaletinde 93 kişiden hala haber alınamazken, ölü sayısı 212'ye yükseldi.

Minas Gerais İtfaiyesi, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 212'ye çıktığını açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin, bölgede 2 aydır kayıp olan 93 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü de belirtildi.

Brumadinho'da 25 Ocak'ta 13 milyon metreküp atığın çevreye yayılmasına neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Olay nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Maden atık barajını işleten Vale şirketinin 4'ü müdür 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Maden, Minas Gerais, Brezilya, Güncel
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