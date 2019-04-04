Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Çöken Baraj

Brezilya'da Çöken Baraj

1 saat önce

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 218'e yükseldi.

Brezilya'da Çöken Baraj, System.String[]
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 218'e yükseldi.

Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 218'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 78 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho'da yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Başsavcılıktan şubat ayında yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Brumadinho kentindeki maden atık barajını işleten Vale şirketinin 4'ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Vale şirketinden geçen ayın sonunda yapılan açıklamada, şirketin işlettiği barajlardan üçünün daha her an çökebileceğinin tespit edildiği ve toplam 4 barajın çökme riskinin bulunduğu ifade edilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:45 Kaynak: AA

Maden, Minas Gerais, Brezilya, Güncel
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