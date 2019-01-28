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Brezilya'da Çöken Barajda Ölü Sayısı 58'e Çıktı

17 dakika önce

BUENOS Brezilya'da bir maden atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Brezilya'da Çöken Barajda Ölü Sayısı 58'e Çıktı, System.String[]
BUENOS Brezilya'da bir maden atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58'e çıktı, kayıp kişi sayısı 305 olarak açıklandı.

Kurtarma çalışmalarının gece boyunca süreceği atık barajında itfaiye ekipleri bir otobüse ulaştı. Otobüsün içinde kaç kişinin bulunduğu konusunda bilgi verilmedi.

Minas Gerais Sivil Savunama Enstitüsü Sözcüsü Flavio Godinho, "Hayatta kalanların yerlerini belirlemeye ve onlara ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Madencilik şirketi Vale SA'ya ait maden atık barajının cuma günü çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, aynı madencilik şirketine ait yakındaki başka bir barajda hasar oluşması ihtimaline karşı ara verilmişti.

Barajın, işçilerin öğle yemeğinde olduğu sırada çöktüğü, kurtarma ekiplerinin, çamura gömülen yemekhaneye henüz ulaşamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Vale SA'dan yapılan açıklamada, atıkların Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinin boşaltıldığı, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği bir maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Minas Gerais, Maden, Brezilya, Güncel
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