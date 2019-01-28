Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Çöken Barajda Ölü Sayısı 60'a Çıktı

Brezilya'da Çöken Barajda Ölü Sayısı 60'a Çıktı

55 dakika önce

Brezilya'da bir maden atık barajının çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Brezilya'da Çöken Barajda Ölü Sayısı 60'a Çıktı, System.String[]
Brezilya'da bir maden atık barajının çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

İtfaiye biriminden yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma günü çökmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a çıktığını, kayıp 292 kişinin arandığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarında, barajın işçilerin öğle yemeğinde olduğu sırada çökmesi nedeniyle çamura gömülen yemekhane civarına yoğunlaşıldığı bildirildi.

Maden atık barajının çökmesi dolayısıyla Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA'ya ait maden atık barajının cuma günü çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, aynı madencilik şirketine ait yakındaki başka bir barajda hasar oluşması ihtimaline karşı ara verilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği bir maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Minas Gerais, Maden, Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor Venezuela'da Ordu Sokağa Çıktı

Son Dakika! CHP'den Aday Gösterilemeyen İsmin Taraftarları Parti Binasına Saldırdı! İlçe Başkanı ve Yöneticiler Hastaneye Kaldırıldı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurslarının Kapatılacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 23:39:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Çöken Barajda Ölü Sayısı 60'a Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]