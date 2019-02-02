Brezilya'da Çöken Barajın Güvenlik Kamera Görüntüleri Yayınlandı
1 saat önce
Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi.
Brezilya
'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Yaşanan o felaket anına dair görüntüler yayınlandı.
Brezilya'nın güneybatısındaki Brumadinho kenti yakınlarında bulunan maden atık barajında 25 Ocak'ta meydana gelen çökmede ölenlerin sayısı 110'a yükseldi. Brezilya'da yayın yapan Band TV
olayın güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntüler, yaşanan dehşetin derecesini gözler önüne seriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:59 Kaynak: DHA
Brezilya'da 110 Kişinin Can Verdiği Barajın Çökme Görüntüleri Ortaya Çıktı
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