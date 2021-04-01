- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı- Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm - Son Dakika

- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı- Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm

01.04.2021 11:00

- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm Brezilya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 3 bin 950 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 321 bin 886'ya ulaştı.

- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı

Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 3 bin 950 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 321 bin 886'ya ulaştı.

Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip korona virüse bağlı günlük can kaybının 4 bine yaklaştı. Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 950 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 321 bin 886'ya ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte 89 bin 200 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 12 milyon 753 bin 258 oldu.

ABD'nin ardından dünya genelinde salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 169 bin 937'ye ulaştı.

Brezilya kabinesinde 6 isimde değişiklik

Geçtiğimiz günlerde Brezilya kabinesinde 6 isimde değişikliğe gidilmişti. Salgını hafife aldığı için eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlarının yanı sıra Brezilya başsavcısı, hükümet sekreteri ve kabine şefliğine de yeni isimler atamıştı. Böylece Bolsonaro, Ocak 2019'da göreve başlamasından bu yana kabinesinde en geniş kapsamlı revizyonunu gerçekleştirmişti.

- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı- Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm
- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı- Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm
- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı- Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm
- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı- Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Koronavirüs, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı- Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
MHP Kocaeli İl Binası'na MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı         
10:50
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti         
10:48
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı         
10:06
Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi         
09:56
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın         
08:24
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 11:31:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı- Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei