Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 2 bini geçti - Son Dakika

Brezilya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 286 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 270 bin 656'ya ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 2 bini aşmış oldu.

Brezilya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 2 bini geçti. Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 286 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 270 bin 656'ya ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte 79 bin 876 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 11 milyon 202 bin 305 oldu.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada vaka ve can kaybı bakımından en kötü etkilenen ülkelerden Brezilya'da korona virüse karşı aşılama geçtiğimiz Ocak ayında başladı. Aşılamanın başlamasına rağmen mutasyonlu virüs nedeniyle salgının ülkedeki sağlık sistemi üzerindeki zorlayıcı etkisi devam ediyor. Fundacao Oswaldo Cruz Araştırma Enstitüsü'ne (Fiocruz) göre, Porto Velho, Campo Grande ve Porto Alegre gibi büyük kentlerde yoğun bakım üniteleri tamamen doldu.

BOLSONARO SALGINI CİDDİYE ALMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYOR

Eyalet ve kentlerde yerel yöneticiler, özellikle mutasyonlu virüs vakalarının artması nedeniyle harekete geçerek mevcut Covid-19 önlemlerini sıkılaştırdı. Fakat salgını ciddiye almadığı gerekçesiyle eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, korona virüse karşı geliştirilen aşıların fayda sağladığına yönelik şüphelerini dile getirmeye ve kısıtlamaların "gereksiz" olduğunu savunmaya devam ediyor.

Günlük can kaybı sayısında dün de rekor kırılmıştı

Brezilya'da dün bin 972 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçmişti.

-İHA-