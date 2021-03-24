Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 3 bini geçti - Son Dakika

Brezilya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 158 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 298 bin 843'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 3 bini geçmiş oldu.

Brezilya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 3 bini geçti. Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 158 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 298 bin 843'e ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte 84 bin 996 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 12 milyon 136 bin 615 oldu.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada vaka ve can kaybı bakımından en kötü etkilenen ülkelerden Brezilya'da korona virüse karşı aşılama geçtiğimiz Ocak ayında başladı. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar 12 milyon 793 bin 737 kişinin Covid-19'a karşı aşılanırken, 4 milyon 334 bin 905 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Aşılamanın başlamasına rağmen ülkede hızla yayılan mutant virüsün vaka artışındaki etkisi nedeniyle sağlık sistemindeki kriz devam ediyor. Yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalıştığı ve 8 eyalette sadece 7 günlük tıbbi oksijen kaldığı açıklandı. Çoğu hastanede acil servis ünitelerinin de kapatıldığı belirtildi. Ayrıca 900'den fazla hastanın entübe edilmiş durumda yoğun bakım ünitesi için sırada beklediği aktarıldı.

(Cansel Kemiksiz/İHA)