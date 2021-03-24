Brezilya'da Covid-19'un 3 yeni mutasyonu tespit edildi - Son Dakika

Brezilya'da Covid-19'un 3 yeni mutasyonu tespit edildi

24.03.2021 20:32
Brezilya'da Covid-19'un 3 yeni mutasyonu tespit edildi, System.String[]

Brezilya'da korona virüsün mutasyona uğramış 3 yeni türü daha tespit edildi.

Brezilya'da korona virüsün mutasyona uğramış 3 yeni türü daha tespit edildi.

Korona virüs salgının nedeni ile zor günler geçiren Brezilya'da, Covid-19'un yeni türleri keşfedildi. Brezilya Sağlık Bilim Kurulu tarafından yapılan araştırmalarda, Covid-19'un mutasyona uğramış 3 türünün tespit edildiğini belirtilidi. Uzmanlar, ülke genelinde aşılanmış kişilerin, aşılanmamış kişilerle olan etkileşiminden dolayı "güçlü bir üreme alanı" oluşurken, yeni mutasyonların virüse karşı oluşan antikorları etkisizleştirmesinden korkuluyor.

DAHA BULAŞICI DAHA GÜÇLÜ

Virüs mutasyonları takip eden uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya'da görülen "P1" tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı.

VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Brezilya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 158 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede, toplam can kaybı 298 bin 843'e, toplam vaka sayısı ise 12 milyon 136 bin 615'e ulaştı.

(Cansel Kemiksiz/İHA)

Koronavirüs, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Brezilya'da Covid-19'un 3 yeni mutasyonu tespit edildi - Son Dakika


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