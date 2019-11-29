Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebi
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Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebi

7 saat önce

RIO DE Brezilya'da avukat ve eski bakanlardan oluşan bir grup, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) "Amazon yağmur ormanlarının korunmasındaki yetersizliği" nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebi, System.String[]

RIO DE Brezilya'da avukat ve eski bakanlardan oluşan bir grup, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) "Amazon yağmur ormanlarının korunmasındaki yetersizliği" nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Avukatlar, eski bakanlar, çevreci ve filozoflardan oluşan grup düzenlediği basın toplantısında, yerli halklara yönelik hak ihlalleri, Amazon ormanlarını ve bu halkların yaşadığı yerleri korumadaki yetersizliğinden dolayı UCM'den Bolsonaro hakkında inceleme başlatmasını istedi.

Sao Paulo'daki Fundacao Getulio Vargas Üniversitesinden hukuk profesörü Eloisa Machado de Almeida, Bolsonaro yönetiminin yerli kabilelere "kapsamlı ve sistematik saldırıda bulunduğunu" ileri sürerek, UCM'ye gönderdikleri belgelerde Bolsonaro'nun yaptığı 33 eylem ve yorumun yer aldığını belirtti.

Eski Devlet Başkanı Lula'dan hükümete tepki

Ay başında serbest bırakılan aynı zamanda hakkındaki suçlamalar devam eden Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, El Pais gazetesine verdiği röportajda, Bolsonaro hükümetinin beklediğinden "çok daha kötü" olduğunu savundu.

Lula, "Bence bu hükümetin yönetim şekli, Brezilya için büyük bir risk oluşturuyor." ifadesini kullanarak, hükümetin demokrasiden uzak olduğu yorumunda bulundu.

Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezalarıyla ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Brezilya, Amazon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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