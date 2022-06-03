Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.

Sekreterlik, afetlerden etkilenen, yıkılma riski olan bölgelere dönülmemesi uyarısında bulundu ve sivil savunma ile güvenlik güçlerinin muhtemel sel baskınlarına karşı çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Brezilya'da doğal afetler nedeniyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi - Son Dakika

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