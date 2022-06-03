Brezilya'da doğal afetler nedeniyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da doğal afetler nedeniyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi

03.06.2022 17:32
Brezilya'da doğal afetler nedeniyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi

BUENOS Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 128 kişinin yaşamını yitirdiği doğal afetler nedeniyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları, son kayıp kişinin cesedine ulaşılmasının ardından tamamlandı.

BUENOS Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 128 kişinin yaşamını yitirdiği doğal afetler nedeniyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları, son kayıp kişinin cesedine ulaşılmasının ardından tamamlandı.

Pernambuco Sosyal Savunma Sekreterliği, şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymaları yüzünden 128 kişinin öldüğü afetler sebebiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

İtfaiye ekipleri, sabah saatlerinde Camaragibe kentinde son kayıp kişi olan 43 yaşındaki Mercia Josefa do Nascimento'nun cesedine ulaştı.

Sekreterlik, afetlerden etkilenen, yıkılma riski olan bölgelere dönülmemesi uyarısında bulundu ve sivil savunma ile güvenlik güçlerinin muhtemel sel baskınlarına karşı çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Pernambuco'da geçen haftadan bu yana afetler nedeniyle 9 bin 302 kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalmış, 31 kentte acil durum ilan edilmişti.

Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.

YORUMLAR
500
BUENOS AIRES - Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 100'e çıktı BUENOS AIRES - Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 100'e çıktı Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Endonezya'da Batan Gemiyi Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Endonezya'da Batan Gemiyi Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da doğal afetler nedeniyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:37:13. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya'da doğal afetler nedeniyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement