Brezilya'da doktorların zorlu Kovid-19 mesaisi - Son Dakika

Yoğun bakım ünitelerinden detaylar

Doktorların hastalarla ilgilenmesi

Doktorlarla röportaj

Sahra hastanesinden detaylar RIO DE JANERIO - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 984 kişi hayatını kaybetti.? Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 984 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 118 bin 649'a, vaka sayısı 44 bin 235 artarak 3 milyon 761 bin 391'e yükselirken, virüsten iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 947 bin 250 olarak kayda geçti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor. Rio de Janeriro kentindeki, Kovid-19 hastalarının tedavisi için sahra hastaneye dönüştürülen RioCentro fuar ve kongre merkezinde, sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi devam ediyor.