Son Dakika Haberleri: Brezilya'da eğitim bütçesinde kesinti protesto edildi
Son Dakika Güncel Haber

Brezilya'da eğitim bütçesinde kesinti protesto edildi

24 dakika önce

RIO DE Brezilya'da binlerce kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin eğitim fonlarını kesme kararını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Brezilya'da eğitim bütçesinde kesinti protesto edildi, System.String[]
RIO DE Brezilya'da binlerce kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin eğitim fonlarını kesme kararını protesto etmek için sokaklara çıktı.
Öğrenciler ve öğretmenler, 21 eyalette yüzden fazla şehirde, eğitim bütçesi kesintisine karşı yürüyüş düzenledi.
Brezilya Ulusal Öğrenci Birliği (UNE) tarafından düzenlenen eylemlere, hükümetin sosyal güvenlik reformuna karşı çıkan işçi sendikaları da destek veriyor.
Eğitim Bakanı Abraham Weintraub, Twitter'da paylaşılan bir videoda, hükümetin, bazı profesörlerin öğrencilere gösterilere katılmaları için baskı yaptığına dair şikayetler aldığını belirtti.
Weintraub, "Bu, yasa dışı, olamaz. Okul ortamı, öğrencilerin öğrenmelerini etkileyen ideolojik bir savaş nedeniyle zarar göremez." dedi.
Brezilya Eğitim Bakanlığı, öğretmen, personel, öğrenci ve hatta velilerin okul saatlerinde protestolara katılmasına ve teşvik etmesine izin verilmediğini belirten bir bildiri yayımladı.
Brezilya Federal Senatosu muhalefet lideri Senatör Randolfe Rodrigues ise Milli Eğitim Bakanlığının bildirisinin üniversite özerkliğini kuran anayasa maddesine aykırı olduğunu söyledi.
Brezilya Eğitim Bakanlığının nisan ayında açıkladığı, temel eğitim ve yükseköğretimdeki elektrik, su ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalardaki kesintiler 15 Mayıs'ta ülkenin bütün eyaletlerinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından protesto edilmişti.
Brezilya'da hükümet, vergi gelirleri beklenenden düşük olduğu için, nisan ayı sonunda 63 üniversite ve 38 federal eğitim kurumunun bütçelerinde kesintiye gitmişti.
Eğitim Bakanlığı yetkililerine göre kesintiler su, elektrik, hizmet alımı, teçhizat ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalara uygulanırken, öğrenci yardımı, maaş ve emekli maaşlarının ödenmesi gibi zorunlu harcamalar bu kesintilerden etkilenmedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:38 Kaynak: AA
Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde Son dakika! Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 10:02:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da eğitim bütçesinde kesinti protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]