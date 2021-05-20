Brezilya'da eski Sağlık Bakanı, Bolsonaro hükümetinin Kovid-19'a karşı tutumunu savundu - Son Dakika

Brezilya'da eski Sağlık Bakanı, Bolsonaro hükümetinin Kovid-19'a karşı tutumunu savundu

20.05.2021 10:13
Brezilya'da eski Sağlık Bakanı, Bolsonaro hükümetinin Kovid-19'a karşı tutumunu savundu, System.String[]

Brezilya'da mart ayında istifa eden eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tutumunu savundu.

Brezilya'da mart ayında istifa eden eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tutumunu savundu.

Salgın döneminde en uzun süre görevde kalan eski Bakan Pazuello, Brezilya Senatosunun Bolsonaro hükümetinin dönemindeki icraatlarına yönelik açtığı soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ülkede 15 Mayıs 2020 ile 23 Mart 2021 arasında 10 ay görev yapan Pazuello, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgına karşı bilinçli bir kayıtsızlık gösterdiğine, bu sebeple icraatta aciz kaldığına yönelik eleştiriler karşısında hükümeti savundu.

Göreve geldiğinde sağlık alanında herhangi bir tecrübesi bulunmayan, lojistik alanında tecrübeli bir muvazzaf general olan Pazuello'nun ifadesinde, kendisi gibi eski bir asker olan Bolsonaro'yu korumaya çalışması dikkati çekti.

Pazuello, "Tüm kararlar bana aittir. Başkan (Bolsonaro) asla benim halihazırda yaptıklarım dışında bir emir vermedi. Kendisi bana ve tüm bakanlara sürekli olarak, 'Sağlık konularında konuşulacak kişi Bay Pazuello'dur.' demiştir. Bunun dışında tek bir kez dahi başkandan bir yönlendirme görmedim." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin ardından Pazuello'ya Ekim 2020'de Bolsonaro ile katıldığı bir internet canlı yayınında başkan ile aralarındaki ilişki sorulduğunda eliyle kendisini ve Bolsonaro'yu işaret ederek, "Çok basit. Biri emreder, diğeri yapar." dediği hatırlatıldı.

Pazuello'ya bakanlıktan neden ayrıldığı sorulduğunda, "Görevimi tamamlamıştım." diye yanıt verdi. Eski Bakan mart ayında günlük ölüm sayılarının rekor düzeye ulaşmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Pazuello, ayrıca aynı dönemde Amazonlar bölgesindeki Manaus eyaletinde hastanelerde yaşanan oksijen sıkıntısı ve bu sebeple yaşanan can kayıpları nedeniyle eleştirin hedefi olmuştu.

Pazuello'nun Senatodaki ifadesi yarın devam edecek.

Salgın boyunca 4 bakan görev yaptı

Brezilya'da Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana dört sağlık bakanı göreve getirildi.

Eski Brezilya Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, salgına karşı tutumu nedeniyle Bolsonaro ile anlaşamadığı için 16 Nisan 2020'de görevinden alınmış, onun yerine bakanlık görevine getirilen Nelson Teich de görevde bir ayını tamamlamadan 15 Mayıs 2020'de istifa etmişti.

Her iki bakan da Bolsonaro'nun salgının boyutunu küçümseyen ve karantina tedbirlerine karşı tavır alan tutumu nedeniyle devlet başkanı ile anlaşmazlığa düşmüştü.

Teich'in istifasıyla, önce vekaleten sağlık bakanlığı görevine getirilen Pazuello, 17 Eylül 2020'de resmi olarak sağlık bakanlığı görevini üstlenmişti.

Sağlık alanında deneyimi bulunmayan asker kökenli Pazuello, salgının en çok etkilediği ülkelerden Brezilya'da, bu dönemde en uzun süre görevde kalan sağlık bakanı olmuştu.

Pauzello da artan ölüm sayıları ve eleştirilen bazı uygulamaları nedeniyle mart ayında görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Pazuello'nun yerine Brezilya Kardiyoloji Birliği Başkanı Marcelo Queiroga, 23 Mart'ta bakanlığa getirilmişti.

Brezilya, 23 Mart, İstifa, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya'da eski Sağlık Bakanı, Bolsonaro hükümetinin Kovid-19'a karşı tutumunu savundu - Son Dakika


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