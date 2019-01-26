Brezilya'da Facianın Bilançosu Artıyor: En Az 50 Ölü, 300 Kayıp
25 dakika önce
Brezilya'da demir madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü, Brumadinho kasabası çamura gömüldü.
Brezilya
'da demir madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü, Brumadinho kasabası çamura gömüldü. Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo
en az 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla da kaybın olduğunu açıkladı.
"Daha fazla ayrıntıya sahip değiliz çünkü her şey çok hızlı oluyor" diyen de Melo, nehir kenarında yaşayan insanların, taşma riski nedeniyle evlerini terk etmelerini ve yüksek yerlere çıkmalarını istedi. Bu arada Felaketleri Önleme Ulusal Koordinasyon Başkanı Joceli Jaison Andrioli; "korkumuz, Mariana felaketinde olduğu gibi çamurun São Francisco Nehri'ne karışması vasıtasıyla okyanusa ulaşması" açıklamasını yaptı. São Francisco nehri beş eyaletten ( Minas Gerais
, Bahia, Pernambuco, Sergipe ve Alagoas) geçiyor. Havzasında 521 irili ufaklı kent bulunuyor.
(Serkan
Bayar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:51 Kaynak: İHA
Kaçarak Evlenen Kızının, Kocasından Şiddet Görmesini Sindiremeyen Baba, Dehşet Saçtı! Ölü ve Yaralılar Var
Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var
Son Dakika! Antalya'yı Yeniden Hortum Felaketi Vurdu: Yaralılar Var
Sayısal Loto Çekilişinde Skandal Hata: İki Kez Aynı Rakamı Yazdılar