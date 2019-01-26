Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Facianın Bilançosu Artıyor: En Az 50 Ölü, 300 Kayıp

Brezilya'da Facianın Bilançosu Artıyor: En Az 50 Ölü, 300 Kayıp

25 dakika önce

Brezilya'da demir madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü, Brumadinho kasabası çamura gömüldü.

Brezilya'da Facianın Bilançosu Artıyor: En Az 50 Ölü, 300 Kayıp, System.String[]
Brezilya'da demir madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü, Brumadinho kasabası çamura gömüldü. Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo en az 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla da kaybın olduğunu açıkladı.

"Daha fazla ayrıntıya sahip değiliz çünkü her şey çok hızlı oluyor" diyen de Melo, nehir kenarında yaşayan insanların, taşma riski nedeniyle evlerini terk etmelerini ve yüksek yerlere çıkmalarını istedi. Bu arada Felaketleri Önleme Ulusal Koordinasyon Başkanı Joceli Jaison Andrioli; "korkumuz, Mariana felaketinde olduğu gibi çamurun São Francisco Nehri'ne karışması vasıtasıyla okyanusa ulaşması" açıklamasını yaptı. São Francisco nehri beş eyaletten ( Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe ve Alagoas) geçiyor. Havzasında 521 irili ufaklı kent bulunuyor.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:51 Kaynak: İHA

Felipe Melo, Brezilya, Güncel
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